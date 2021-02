O envolvido vai responder ainda por posse e uso de droga. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 07/02/2021 09:00

PORCIÚNCULA - Um réu em processo de violência contra a mulher, foi preso após decretada a sua privação de liberdade por descumprimento de medida protetiva em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. De posse da mandado de prisão, militares do 29º BPM (Itaperuna) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) foram ao bairro Santo Antônio onde localizaram o homem de 25 anos. Durante buscas no quintal da residência, os militares apreenderam um pino de cocaína. No interior da casa foram encontrados dois celulares que estariam sendo utilizados para manter contato com líderes de facção criminosa que estão presos, segundo informações obtidas pela Polícia. O fato foi apresentado à 139ª Delegacia Legal e o rapaz ficará em unidade prisional à disposição da Justiça.