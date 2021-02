Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) alerta para chuvas intensas, vendaval e tempestade, abrangendo toda a Região. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/02/2021 16:08

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas para as cidade do Noroeste Fluminense e os moradores precisam ficar atentos a possibilidade de fortes chuvas nas próxima 24 horas. O Inmet informa a previsão de grande perigo que começou a valer às 15 horas deste sábado, 06. O aviso abrange vários municípios do estado do Rio sendo: Aperibé, Bom Jesus, Cambuci, Campos Dos Goytacazes, Cantagalo, Cardoso Moreira, Duas Barras, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje Do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santa Maria Madalena, Santo Antônio De Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São José De Ubá, São Sebastião Do Alto e Varre-Sai. Já o aviso do CPTEC indica chuvas intensas, vendaval e tempestade, abrangendo todas cidades citadas, mas o órgão alerta que entre o norte do RJ, centro-sul e noroeste de MG e ES os acumulados de precipitação podem ser bastante significativos.

O risco é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia; grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco. A chegada de uma frente fria virou o tempo em várias áreas do estado do Rio de Janeiro trazendo a chuva forte de volta. A chuva desta frente fria começou a ser sentida no estado do Rio nesta sexta-feira e há previsão de chuva volumosa neste sábado (06). “Neste sábado, 6 de fevereiro, todo estado do Rio de Janeiro tem muita nebulosidade e chove várias vezes ao longo do dia. A situação é de alerta para chuva forte e volumosa na região Serrana, no Litoral Norte e no Norte/Noroeste do estado do Rio de Janeiro” – alerta a Climatempo.

