Itaperuna, no Noroeste Fluminense registra 18.542 pacientes estão recuperados da Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/02/2021 16:35

ITAPERUNA - Mais uma morte em decorrência de complicações da Covid-19 foi registrada em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, são 167 óbitos motivados pela doença. Desde o início da pandemia em 11 de março de 2020 a 05 de fevereiro de 2021, o número de infectados alcança 18.817 pessoas. O levantamento aponta também para 108 novos casos e 73 novos testes realizados.

Vacinômetro - Dados do município informam a aplicação de 1.580 vacinas até o último dia 04, sendo 1.020 doses da Coronavac e 560 da Oxford/AstraZeneca. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o público-alvo da campanha de imunização é definido pelo Plano Nacional e Municipal de Vacina e seguindo as determinações do Ministério da Saúde. O critério usado para a seleção dos grupos foi: para os profissionais de Saúde, valendo da maior idade para a menor, comorbidade/número de comorbidades e exposição na linha frente dos trabalhos contra a pandemia. No caso de Idoso e Deficiente Físico, estabeleceu a maior idade e comorbidade/número de comorbidade.

Vacinação de idosos - Juntos aos profissionais de saúde os idosos compõem o grupo prioritário e desde o início da campanha de vacinação estão sendo imunizados. O critério usado na ordenação da fila no caso de Idoso e Deficiente Físico, estabeleceu é da maior para menor idade e comorbidade/número de comorbidade.

Campanha de imunização contra o novo coronavírus segue vacinando idosos em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMI

