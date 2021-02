Encontro aconteceu na sede da CEDAE e entre os assuntos abordados estava a realização do projeto da nova captação de água no município de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 09/02/2021 09:00

VARRE-SAI - O prefeito de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, Silvestre José Gorini, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, Luiz Carlos Mota (Marajá), participou de uma reunião com o presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), Edes Fernandes, e o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro. Entre os assuntos abordados estava a realização do projeto da nova captação de água no município.



O presidente da Cedae, Edes Fernandes, se mostrou disposto a resolver o problema da cidade, dando início ao estudo sobre a aplicação do projeto no município. “Na reunião com o presidente da Cedae, Edes Fernandes, tratamos sobre o abastecimento de água de Varre-Sai. Saímos de lá esperançosos pela forma como fomos recebidos e com as providências que serão tomadas sobre o assunto”, afirmou o prefeito de Varre-Sai, Silvestre Gorini.



O presidente da Câmara, Luiz Carlos Mota, agradeceu ao secretário estadual de Infraestrutura e ao presidente da CEDAE pelo apoio ao município. “Expresso minha imensa gratidão ao secretário Bruno e ao presidente Edes pela atenção e ajuda prestada ao nosso município”, afirmou o presidente da Câmara.



Casas da Prata - O prefeito Silvestre Gorini explicou que o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, que também participava da reunião, aproveitou para anunciar avanços sobre o problema das casas de Santa Rita do Prata. “Estando presente na reunião o secretário estadual de Infraestrutura, Bruno Kazuhiro, nos deu a grande notícia sobre o início da resolução do problema das casas populares da Prata. E nessa semana, virá ao município uma comissão para tomar as primeiras medidas para solucionar esse problema crônico no município”, relatou o prefeito.

