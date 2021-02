Modalidade que não para de crescer no Brasil e no mundo. Foto: divulgação/ PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 10/02/2021 19:00 | Atualizado 10/02/2021 20:58

ITAPERUNA - O Projeto Arremesso para o Futuro, desenvolvido pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, convida crianças e adolescentes de 6 a 17 anos para participar da modalidade esportiva e conhecer o trabalho de formação e treinamento de basquetebol que está previsto para iniciar em março. O projeto é 100% gratuito. As aulas serão realizadas duas vezes por semana, a partir das 9 horas, durante o dia.



A modalidade que não para de crescer no Brasil e no mundo, é desafiante para quem joga e encantadora para quem assiste, devido ao uso de habilidades diversas e jogadas táticas. O responsável pelo projeto, José Nilton da Silva Santos, o Zeca, que atua com o basquete há mais de 25 anos em Italva - cidade vizinha - segue com o trabalho no Norte/Noroeste Fluminense. Ele destaca que Itaperuna tem um grande potencial para a modalidade. "Nossa ideia é colocar o município no cenário esportivo com a participação em campeonatos regionais, estaduais e inclusive nacional. Além disso formar cidadãos trazendo as crianças para a prática desse esporte, principalmente na nova realidade que vamos viver após a pandemia", disse.

Zeca acrescenta que trazer para a cidade a segunda modalidade esportiva mais popular do país visa tornar acessível o basquete possibilitando aos novos atletas o desenvolvimento físico que trabalha todos os tipos de capacidades, como agilidade, força, flexibilidade, velocidade, equilíbrio, coordenação motora, entre outras, como também todos os tipos de força, resistência, hipertrofia e potência, além das duas vias energéticas: aeróbico e anaeróbico.

"Tem uma franquia da NBA no Brasil que é a NBB, então com tantos campeonatos parados apenas o futebol e o basquete permanecem sendo realizados. Temos um currículo muito bom, já revelamos atletas para seleção brasileira como o Chupeta, tem também o José que foi campeão sul-americano e pelo Fluminense, ele não está atuando no basquete, mas está morando na Europa. Revelamos também a Rafaely pelo Botafogo. Já atuamos no JOEEPAR que são os Jogos Estudantis das Escolas Particulares. Nossa intenção é buscar mais parceiros para quem quiser investir neste projeto para juntos com a prefeitura formarmos atletas e principalmente cidadãos", concluiu o responsável pelo projeto social.



INSCRIÇÕES - Documentos necessários do aluno: cópia do RG, CPF e comprovante de residência e foto 3x4. O responsável deve ir de segunda a sexta, das 9h às 17h, assinar a ficha de inscrição na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer localizada no Centro Poliesportivo.

Projeto Arremessando para o Futuro, desenvolvido pela Secretaria de Esportes e Lazer de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, conta com o renomado Zeca do Basquete. Foto: divulgação/PMI