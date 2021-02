Ações realizadas por militares da 1ª Cia do 29° Batalhão de Polícia Militar, situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/02/2021 12:57

ITAPERUNA - Três ocorrências em bairros distintos, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, em cerca de 4 horas de ação realizadas por militares da 1ª Cia do 29° Batalhão de Polícia Militar - Unidade Policial (UP) com sede no município - resultaram em um adolescente surpreendido com crack; um detido com arma de fogo e munições, e apreensão de drogas.



I - Um revólver calibre 38 e quatro munições intactas foram apreendidas, no bairro Niterói. Policiais que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo 1) junto com a Supervisão de Oficial foram verificar a informação que indicava um homem armado na Rua João Dias da Silva. Nas proximidades do local, um rapaz de 25 anos foi abordado e após ser franqueada a entrada em sua residência foi encontrado o material. O envolvido teria alegado a Polícia que estaria sendo ameaçado por uma facção criminosa motivado por disputa pelo domínio do tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante sendo apresentado à 143 DP (Itaperuna) onde ficou à disposição da Polícia Civil.



II - Já no Morro do Castelo, policiais do Patamo 2 durante patrulhamento pela Rua Orlando Raeli abordaram um adolescente de 16 anos em atitude suspeita sendo encontradas 4 pedras de crack no bolso dele. O fato foi apresentado à 143 DP (Itaperuna) onde o jovem ficou à disposição da Polícia Civil.



III - No bairro Fiteiro, militares do Patamo 1 foram verificar a informação que apontava para um homem vendendo drogas, próximo ao campo de futebol, na localidade conhecida como Morro da Torre. Chegando à Rua Palmira Ramalho, os agentes seguiram a pé quando viram um homem que ao perceber a presença da polícia fugiu deixando uma sacola com 90 buchas de maconha. A droga estava com a descrição de uma facção criminosa. O material apreendido foi apresentado à 143 DP (Itaperuna) onde após perícia resultou em 237,15 g de maconha.