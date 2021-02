Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 10:00

Trabalho, falta de interesse, dificuldade de aprendizado e gravidez são alguns dos motivos que levam ao abandono dos estudos. A pausa na escola pode ser por pouco tempo ou pode durar anos, o que dificulta ainda mais a decisão de retomar o aprendizado. Quando está há muito tempo longe das instituições de ensino, é comum acreditar que a oportunidade já foi perdida, ou sentir-se desanimado e com medo de não conseguir conciliar o trabalho com os estudos. No entanto, se você quer voltar a estudar, é possível fazer isso mesmo que tenham se passado anos desde a última ida à escola.

Qual o primeiro passo para voltar a estudar?

Para se tornar aluno do Ensino Fundamental é necessário ter pelo menos 15 anos e mais de 18 anos para o Ensino Médio. Diferente das escolas tradicionais, onde existem aulas regulares, o estudante matriculado no CEJA estuda de acordo com sua disponibilidade através de uma plataforma online adequada para o ensino semipresencial. O aluno conta sempre com o apoio de professores no estudo das diferentes disciplinas e o material didático é disponibilizado gratuitamente, em sistema de empréstimo, na escola ou no ambiente virtual de aprendizagem.O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Dr. Serginho, destacou a importância da Rede CEJA na inclusão daqueles que estão fora da idade escolar. “As nossas instituições educacionais estão voltadas para acolher e possibilitar aprendizagens significativas aos estudantes, sejam jovens ou adultos fora da idade escolar. É dando oportunidade de inclusão, respeito e incentivo que possibilitaremos a inclusão e concretização dos sonhos dos nossos alunos”, afirmou o secretário.O presidente da Fundação Cecierj, Jorge Roberto Pereira, destaca que a Rede CEJA oferece o ensino semipresencial desde a década de 70 e há 8 anos utiliza uma plataforma online adequada para essa modalidade, o que facilita a aprendizagem. "O aluno da Rede CEJA encontra todas as possibilidades para terminar seus estudos, seja através da plataforma, ou com auxílio presencial dos nossos professores, além de toda equipe envolvida nessa importante iniciativa", comenta o presidente.COMO SE MATRICULAR NO CEJA:1. Veja qual é a escola mais perto de você. Acesse www.cecierj.edu.br/rede-ceja/escolas/ 2. Fazer a pré-matrícula no site https://sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/ 3. Após a pré-matrícula, o aluno deve encaminhar um e-mail para a escola onde deseja estudar enviando os documentos necessários.4. A confirmação da matrícula será realizada pelo mesmo e-mail que o aluno enviou os documentos.5. O aluno receberá a confirmação da matrícula com as seguintes orientações para iniciar seus estudos de casa:- como e o que estudará;- número de matrícula;- vídeo explicativo de como acessar a plataforma online de ensino.6. Os documentos originais deverão ser apresentados, obrigatoriamente, quando a unidade escolar voltar a funcionar presencialmente.7. Em caso de dúvidas, o aluno pode entrar em contato, por telefone ou e-mail, diretamente com a escola pretendida.DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:Carteira de Identidade (RG)CPFComprovante de residência atualizadoHistórico Escolar ou declaração de escolaridade ou comprovação de aproveitamento do ENEM ou ENCCEJA ou Provão dos Exames SupletivosCertidão de Nascimento ou casamentoCertificado militar (sexo masculino)