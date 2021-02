O 36º BPM atua em Itaocara, Miracema, Aperibé, São Sebastião do Alto, Cambuci e Santo Antônio de Pádua, incluindo os distritos. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/02/2021 14:52

ITAOCARA - Duas ações do 36º Batalhão de Polícia Militar realizadas em menos de meia hora, no Centro de Itaocara, no Noroeste Fluminense, resultaram em duas ocorrências envolvendo prisões por tráfico de drogas. A Unidade Policial (UP) é situada no município de Santo Antônio de Pádua, abrange seis municípios e é comandada pelo coronel PM João Carlos Ribeiro.

Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) foram à Rua Ana Catarina, na parte central da cidade de Itaocara, verificar informações que indicavam para uma mulher comercializando drogas. Ela que seria natural de Aperibé, cidade vizinha, era apontada como chefe de uma facção criminosa. Durante abordagem, foram apreendidos com a suspeita uma sacola com um tablete de maconha (396g); uma porção de pasta base de cocaína (85,5g) e dois aparelhos de celular. Ao ser questionada, a mulher teria dito que recebeu a quantia de R$ 1.500 para realizar o transporte do material. O fato foi apresentado à 135ª DP sendo a envolvida autuada com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, permanecendo presa à disposição da Polícia Civil para ser encaminhada ao presídio feminino em Campos dos Goytacazes.

Publicidade



Ainda no Centro de Itaocara, militares do 36º BPM foram a Rua Nildo Lara verificar a informação de que um homem estaria traficando no Morro do Eucalipto e entregaria uma carga de drogas na área central. Durante patrulhamento próximo a um colégio, um jovem de 18 anos foi abordado com 24 buchas de maconha (29,4g) e R$ 6. O caso foi apresentado à 135ª DP, onde o rapaz foi autuado com base no no artigo 33 da Lei 11.343/06, permanecendo à disposição da Polícia Civil para ser encaminhado ao sistema penitenciário.