Fato foi apresentado à 137ª DP (Miracema), onde o suspeito foi autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas, permanecendo apreendido para ser apresentado ao Ministério Público. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/02/2021 18:00

MIRACEMA - Um adolescente de 17 anos foi apreendido com um tablete de maconha e dinheiro escondido na cueca, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM-Pádua) surpreenderam o jovem durante patrulhamento pela Rua Projetada, no Bairro Demétrio. Ele estava saindo de uma área de mata em atitude suspeita; o material apreendido resultou em 455 gramas e R$ 130. De acordo com informações obtidas pela PM, o infrator já seria conhecido por fazer parte de uma facção criminosa. O fato foi apresentado à 137ª DP, onde foi autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11/343/06, permanecendo apreendido para ser apresentado ao Ministério Público.