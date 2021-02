Ações visam promover o esporte e incentivar jovens e adolescentes para práticas saudáveis. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

PORCIÚNCULA - A Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, tem realizado várias ações para cuidar e manter os espaços esportivos do município. “São ações que têm como objetivo promover o esporte e incentivar jovens e adolescentes para práticas saudáveis”, disse a secretária Bruna Folly.



Equipes da Secretaria de Cultura e Esporte, e Defesa Civil e infraestrutura Urbana realizaram a lavagem da quadra do bairro Olívia Peres e da quadra e pista de skate do bairro João Braz. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, toda semana tem ido um funcionário para fazer a manutenção dessa limpeza. Também está sendo feito um relatório da atual situação das quadras da Ilha, Greenville, Cristo Rei, Ivon Mansur e da quadra do distrito de Purilândia, para facilitar a manutenção das mesmas.



As obras no Estádio Municipal Albino Friaça Cardoso estão a todo vapor, com previsão de término ainda no primeiro semestre de 2021. Já foi construída a estrutura do telhado da arquibancada e em breve será colocada a cobertura. O alambrado do campo foi instalado, o gramado foi cortado, e agora vai ser tratado. O calçamento da área externa do campo já está sendo concluída, com a colocação de bloquetes. Nos vestiários e banheiros estão sendo colocados azulejos na parte superior das paredes; e os refletores de iluminação do Estádio agora recebem lâmpadas de led.

