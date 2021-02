Por Lili Bustilho

Publicado 10/02/2021 10:00

VARRE-SAI - Moradores de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, contam com um canal para a marcação da vacinação contra a Covid-19 de idosos acima de 85 anos que porventura ainda não tenham sido imunizados e profissional de Saúde da rede privada.

De acordo com a assessoria de comunicação do município, para efetuar o cadastro de agendamento da vacinação basta acessar o site da Prefeitura Municipal de Varre-Sai ou o link https://www.varresai.rj.gov.br/site/agendamento_vacina_covid-19 que posteriormente a Secretaria Municipal de Saúde entrará em contato.“É um importante meio para evitar aglomerações para o agendamento da vacina. E aquelas pessoas que tiverem dificuldade no acesso à internet, procure seu agente comunitário para maior orientação”, explicou o secretário, Rafael Fabbri Ramos.