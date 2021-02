Na 144ª DP, o infrator foi autuado no fato análogo ao roubo e posse e uso de droga; já a jovem por roubo. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/02/2021 10:00

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Uma jovem de 19 anos e um adolescente de 17, foram detidos suspeitos pelo roubo de um aparelho celular ocorrido na semana passada no bairro Lia Márcia, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram à Rua Antônio Matheus de Oliveira e a dupla teria tentado fugir ao perceber a aproximação da equipe, mas os militares impediram. Eles confessaram o roubo.



O adolescente foi revistado e com ele os policiais encontraram R$ 80, valor que teria sido obtido com a venda do aparelho. Durante buscas na residência, os agentes apreenderam dois pedaços de maconha (46,80g), uma faca e roupas utilizadas no assalto. Na 144ª DP, o infrator foi autuado no fato análogo ao roubo e posse e uso de droga. Já a jovem por roubo. Os dois foram liberados após o registro de ocorrência.