Dez infectados de Cambuci estão em isolamento domiciliar e uma pessoa está hospitalizada. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 10/02/2021 14:42

CAMBUCI - Mais uma morte em decorrência de complicações do novo coronavírus foi confirmada em Cambuci, no Noroeste Fluminense. O paciente estava internado no Hospital São Vicente de Paula, em Bom Jesus do Itabapoana - unidade hospitalar referência na Região, com a atendimento pelo SUS, para vítimas em estado grave. O óbito aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, 10.



De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da pandemia até o dia 10 de fevereiro, o município já confirmou 439 casos positivos da Covid-19 e 08 mortes de pessoas diagnosticadas com a doença; já o total de casos confirmados indicam 420 pacientes recuperados, deixando a cidade com 11 casos ativos do novo coronavírus.



De acordo com o último boletim epidemiológico, há 22 casos considerados suspeitos que aguardam resultados de exames e 34 pessoas sendo monitoradas. A sede do município é o local onde foram registrados mais casos positivos da doença até momento com o total de 292 sendo que 280 já se recuperaram. .