Rapaz foi autuado por furto e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 08:00

ITAPERUNA - Um rapaz de 20 anos oi preso por furto de rodas de liga leve de carro, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram informados do caso ocorrido nesta terça-feira, 09, em uma oficina mecânica no bairro Fiteiro. As equipes foram à Travessa Maria Alexandre de Machado e o jovem - que conhecido por envolvimento em delitos semelhantes - foi localizado, confessou ter furtado o material e deixado em um ferro velho situado em outro bairro.



O proprietário do estabelecimento foi localizado e alegou que o envolvido havia deixado com ele as rodas e pegaria depois. Após serem recuperados os objetos, o caso seguiu para a 143ª DP. O rapaz foi autuado por furto e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.