Idosos com mais de 90 anos começam a ser vacinados em Natividade, no Noroeste Fluminense. Foto: Rádio Natividade

Por Lili Bustilho

Publicado 10/02/2021 15:23 | Atualizado 10/02/2021 15:24

NATIVIDADE - A população idosa do município de Natividade, no Noroeste Fluminense, começou a ser vacinada contra a Covid-19, nesta quarta-feira, 10. A Secretaria Municipal de Saúde informa que não há necessidade do morador procurar unidades de saúde, já que serão usados os dados das unidades básicas, onde o idoso já está cadastrado. Esclarece ainda que a faixa etária que dará início a vacinação será de 90 a 100 anos ou mais em ordem decrescente.



Informação passada pela rádio Natividade FM apontam que entre aqueles que receberam a primeira dose está dona Gesselina, aposentada residente no Centro, que no dia anterior havia completado 100 anos.

Publicidade