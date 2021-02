Com a pandemia, não haverá programação de carnaval na cidade. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 08:00

ITALVA - O prefeito de Italva, no Noroeste Fluminense, Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca decretou ponto facultativo os dias 15 e 17 de fevereiro, em virtude do feriado de Carnaval, que este ano será no dia 16 de fevereiro. A decisão do ponto facultativo foi publicada no Diário Oficial do município. Os serviços essenciais como coleta de lixo, serviços de saúde e outros determinados pela administração pública funcionam normalmente.



Com a pandemia, não haverá programação de carnaval na cidade. A orientação é que as pessoas mantenham todos os cuidados de prevenção, não promovam ou participem de aglomerações seguindo o Decreto Municipal em vigência nº 2787/20.