Guarda Municipal de Italva visita a GM da prefeitura de Campos dos Goytacazes. Foto: divulgação/ PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 11/02/2021 09:00

ITALVA - A troca de experiências, a possibilidade de novos conhecimentos e novas técnicas para a modernização do órgão que promove o bem-estar social com ações de proteção municipal preventiva, entre outras atribuições, faz parte dos objetivos da Guarda Municipal (GM) de Italva, no Noroeste Fluminense.

O chefe da GM, Vagner Almeida, visitou a Guarda Civil de Campos dos Goytacazes e destaca que buscar captar recursos e criar parcerias para implantação de uma futura modernização na cidade do interior do Rio proporcionará mais segurança para os agentes italvenses, além de ajudar a inibir a prática de delitos com armamento não letal como: armas de balas de borracha, spray de gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral.

