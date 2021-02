Comissão da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) composta por engenheiros esteve reunida com o prefeito de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMVS

Publicado 10/02/2021 16:38 | Atualizado 10/02/2021 18:21

VARRE-SAI - Uma comissão da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) composta por engenheiros esteve em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, nesta quarta-feira (10/02) em continuidade às conversas iniciadas no final do ano passado referente ao impasse das casas populares de Santa Rita do Prata. Após a visita, do secretário da Seinfra, Bruno Kazuhiro, em 2020, e em reunião com o prefeito Silvestre José Gorini, o mesmo se colocou à disposição para ajudar a solucionar o problema.



De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a vistoria foi acompanhada pelo secretário municipal de Obras, José Maria Pelegrini (Liti), os engenheiros do município Felipe Rodolphi e Luana Martins, pelo vereador Fabrício Pimentel, o advogado do Executivo, Ziraldo Tatagiba Rodrigues e a chefe de gabinete, Bárbara Moraes. Continua após foto.

Na ocasião, a Comissão da Seinfra realizou uma vistoria técnica para estudo de viabilidade do aproveitamento da infraestrutura das casas existentes para definir quais poderão ser aproveitadas e se haverá necessidade de demolir alguma. “No âmbito global, nem todas as casas estão condenadas, mas é necessária uma reforma geral em função da falta de cobertura nas casas, pois com o passar do tempo, a chuva deteriorou elementos estruturais. E ainda a infraestrutura do loteamento se faz necessária para prosseguimento da obra e foram identificadas infiltrações no solo que necessitam correções”, afirmou o engenheiro da Seinfra, Antônio Vicente de Almeida Mello.



Após a assinatura do Termo de Convênio, a Prefeitura irá encaminhar à Câmara dos Vereadores para conhecimento e referendo. Em seguida, o município retoma os procedimentos para revalidar as autorizações ambientais para liberação do início das obras.



“É um projeto antigo que já vem se arrastando há vários governos e estamos conseguindo avançar, graças ao intermédio do prefeito Silvestre Gorini junto às autoridades do Governo do Estado que viram a necessidade de dar prosseguimento às obras. Agradeço ao secretário estadual da Seinfra, Bruno Kazuhiro pela boa vontade em resolver a questão”, afirmou o secretário municipal de Obras, José Maria Pelegrini (Liti). Continua após foto.

Comissão da Seinfra em Varre-Sai. Foto: divulgação/PMVS

Comissão da Seinfra em Varre-Sai. Foto: divulgação/PMVS A equipe, acompanhada do prefeito Silvestre Gorini, esteve vistoriando também terrenos no perímetro urbano que serão contemplados com novas unidades habitacionais. “É a realização de um pleito que vem se arrastando por várias administrações e que apesar do esforço dos prefeitos, na época não pode ser feito. Esperamos que agora, após o Ministério Público ter conseguido uma medida favorável, junto ao Tribunal de Justiça, e a boa vontade do atual secretário estadual de Infraestrutura, o assunto seja resolvido”, lembrou o prefeito.

