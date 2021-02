Reunião respeitou as regras de saúde, com álcool em gel e aferição de temperatura na entrada, exigência do uso de máscaras e distanciamento entre os presentes. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 10/02/2021 20:07 | Atualizado 10/02/2021 20:28

O prefeito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, recebeu na na terça-feira, 09 de fevereiro, o senador da República, Carlos Portinho (PSD-RJ), com o objetivo de solicitar apoio para a região Noroeste do Rio. O encontro aconteceu no Espaço Orlandu’s e contou com a presença do vice-presidente da Alerj, deputado estadual Jair Bittencourt (PP-RJ), secretários do município, vereadores e empresários.



Também participaram do encontro os prefeitos de Miracema, Clovinho Tostes; de Varre-Sai, Dr. Silvestre; de Cardoso Moreira, Geane Cordeiro; de Italva, Leo Pelanca; de Itaocara, Geyves Maia Vieira; de Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sergio Cyrillo e de Laje do Muriaé, Netinho do Dinésio.



Durante o encontro foram debatidos assuntos para a melhoria em vários setores do Noroeste Fluminense.

O senador Portinho foi empossado em novembro do ano passado no lugar de Arolde de Oliveira (PDS-RJ), que faleceu em outubro devido a complicações da Covid-19. Portinho foi secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e secretário Municipal de Habitação da cidade do Rio de Janeiro. Especializado em direito desportivo, ele foi vice-presidente jurídico do Flamengo e também advogou para clubes como Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Santos e Palmeiras. Trabalhou também como professor universitário e assessor parlamentar. Atualmente, além de senador, é também sócio da Stockler Macintyre e Portinho Advogados.



“O Rio de Janeiro e a região Noroeste precisam de um Senador atuante, com papel significativo nas comissões e que não haja partido nisso. O nosso partido tem que ser o estado do Rio”, disse Alfredão.







