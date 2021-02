A ocorrência foi apresentada à 144ª DP (BJI). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 10/02/2021 20:40 | Atualizado 10/02/2021 20:52

ITAPERUNA - Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas, no bairro Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, na noite desta quarta-feira, 10. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ), que atuam na 2ª Cia, durante patrulhamento pela Rua Antenor Antônio Gamboa, abordaram o jovem em atitude suspeita sendo encontrado 4 papelotes aparentando ser cocaína e 14 buchas aparentando ser maconha. A ocorrência foi apresentada à 144ª DP (BJI); o material encaminhado à perícia e o adolescente está apreendido à disposição da Polícia Civil.