Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 08:00

Moradores do Noroeste Fluminense que pretendem viajar no feriado prolongado de carnaval terão segurança redobrada nas estradas. Que bebida alcoólica e volante não combinam todos sabem, mas em épocas festivas parece que alguns motoristas preferem "esquecer" ou optam por enfrentar os riscos e infringem o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) contando com não serem flagrados.

Para coibir as infrações e evitar os acidentes motivados pelo consumo das bebidas alcoólicas a Operação Lei Seca vai reforçar as ações de fiscalização e conscientização com um esquema especial, que será iniciado nesta sexta-feira (12/2) e vai até a quarta-feira (17/2), contando com todo o efetivo nas ruas. Ao todo, serão realizadas 56 ações inclusive durante o dia, nos acessos às praias, cachoeiras e áreas de lazer. As operações acontecerão na capital, região Metropolitana e interior do estado.



Neste período também serão realizadas blitzes de fiscalização nas principais rodovias estaduais, em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). E para conscientizar a população sobre o perigo da mistura de álcool e direção, serão realizadas ações educativas em diversos pontos do estado. As equipes de educação da Lei Seca, composta por pessoas com deficiência (PCDs), também vão reforçar a mensagem sobre a importância do uso da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social para prevenção da Covid-19.



- Assim como nos anos anteriores, faremos blitzes diurnas e noturnas. O objetivo da Lei Seca é salvar vidas e proporcionar mais segurança para a população. Pedimos que os motoristas redobrem os seus cuidados para evitar que ocorram acidentes de trânsito, ainda mais neste momento de pandemia, por que um paciente politraumatizado ocupa um leito hospitalar por vários meses - explica o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Marcelo Rocha.



Devido à pandemia, novos procedimentos foram adotados nas blitzes para preservar a saúde dos motoristas abordados e dos agentes da Lei Seca. Algumas mudanças são o uso de barreira protetora de plástico, que separa o agente do motorista, e a realização de triagem utilizando um etilômetro passivo, sem necessidade de sopro.



- O trânsito seguro é responsabilidade de todos. O motorista tem que ser cauteloso para preservar a sua integridade, de seus familiares e das demais pessoas – completa o superintendente.