Exposição está aberta ao público durante 24 horas por dia. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 11/02/2021 14:13

ITAPERUNA - A pandemia da Covid-19 mudou o cenário das festividades com decretos regulamentares que proíbem aglomerações e eventos. Mas para não deixar a data passar em branco, em Itaperuna, a maior cidade do Noroeste Fluminense, as Secretarias de Turismo e Cultura inovaram e inauguraram, nesta semana, a exposição “Nossos Grandes Carnavais” que conta a história dos bailes e desfiles de carnaval no município entre a década de 20 e o ano de 2010. A mostra que foi instalada no calçadão do Centro, em frente à Delegacia Legal, funciona até a sexta-feira (12) e está aberta ao público durante 24 horas por dia.



Quem passa por ali, pode aproveitar para recordar ou conhecer grandes destaques e figuras que marcaram época do carnaval da cidade, com seus nostálgicos bailes e desfiles recheados de cores, enredos e muita alegria. Continua após foto.

Publicidade

Exposição funciona até a sexta-feira (12) e está aberta ao público durante 24 horas por dia. Foto: divulgação/PMI

“A exposição foi pensada para resgatar a memória do carnaval e identidade cultural da cidade, principalmente, por não poder realizar festas por conta da pandemia. Mas criamos um carnaval de um jeito bem criativo revivendo momentos ricos que nós tivemos, do nosso carnaval. Assim que a pandemia acabar vamos começar a colocar pra frente os eventos físicos para dar alegria a população de Itaperuna”, disse Marcelo Nascimento, Secretário de Turismo. Continua após foto.

Publicidade

Exposição funciona até a sexta-feira (12) e está aberta ao público durante 24 horas por dia. Foto: divulgação/PMI

Durante a abertura do evento, estiveram presentes o prefeito Alfredão, o vice Nel, os secretários de Turismo e Cultura, Marcelo Nascimento e Thiago Lopes, além de outros secretários municipais e vereadores.

Publicidade

Participaram da abertura da exposição, junto com o prefeito e o vice, os vereadores e secretários do município. Foto: divulgação/PMI

Alfredão e o secretário Marcelo Nascimento durante a abertura da exposição. Foto: divulgação/PMI

Publicidade

A exposição funciona até a sexta-feira (12) e está aberta ao público durante 24 horas por dia. Foto: divulgação/PMI A exposição funciona até a sexta-feira (12) e está aberta ao público durante 24 horas por dia. Foto: divulgação/PMI