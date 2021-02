Fato apresentado à 143ª DP (Itaperuna). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/02/2021 17:54 | Atualizado 11/02/2021 18:10

ITAPERUNA - Quatro cargas de pinos de cocaína prontas para a venda foram apreendidas na localidade conhecida como Morro do Cristo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) que atuam na 1ª Cia foram à Rua Orlando Raeli verificar informações que indicavam grande quantidade de drogas enterradas no local. Durante buscas, os militares encontraram o material entorpecente que resultou em 200 pinos de cocaína. O fato foi apresentado pelos policiais do setor Bravo 2 e Patrulhamento Tático Móvel (Patamo 2) 143ª DP no município.

"Guardiões do Noroeste" - A Unidade Policial (UP) é comandada pelo tenente-coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. O Batalhão que abrange nove cidades da Região é dividido em quatro Companhias, sendo a 1ª Cia - situada no município sede da corporação - comandada pelo 1º tenente PM Azevedo. A Polícia Militar ressalta que "conta com a participação imprescindível da população no exercício permanente e sistemático de ações que visam identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança, devendo participar através de contato direto com o 190 ou WhatsApp do Disque Denúncia Noroeste pelo (22) 9.9980-1177 trazendo informações que possam auxiliar na elucidação dos delitos ocorridos, bem como contribuir com o mapeamento dos locais com maiores índices de criminalidades e de tráfico de drogas, fomentando a constante readequação do policiamento nas áreas necessárias. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto."