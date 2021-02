Dados do último boletim epidemiológico apontam que desde o início da pandemia até o dia 11 de fevereiro foram confirmados 1.422 casos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 15:45

MIRACEMA - Idosos acima de 80 anos começaram a ser vacinados contra a Covid-19 começaram a ser imunizados contra o "novo coronavírus", em Miracema, no Noroeste Fluminense, nesta sexta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação começou pelos bairros Jardim Beverly e Santa Tereza, por ser a área mais comprometida pela Covid-19 na cidade, com o intuito de contenção e maior propagação do vírus.



À medida que chegarem ao município mais doses de vacinas, será ampliada as ações para as demais áreas sempre respeitando a faixa etária, até que todos os idosos sejam contemplados.



A vacinação ocorreu na USF do Jardim Beverly, das 8h às 15h50. A SMS pede que a população evite a aglomeração, pois todos serão contemplados. A pasta ressalta o comunicado de que vacinação não exclui a medidas de segurança, como higienização das mãos, utilização do álcool em gel, máscaras, entre outras.

Dados do último boletim epidemiológico apontam que desde o início da pandemia até o dia 11 de fevereiro foram confirmados 1.422 casos; 27 mortes em decorrência de complicações da doença e mais 9 óbitos estão em investigação. O numero de suspeitas pela infecção chegam a 482; são 97 casos ativos. Três pacientes estão hospitalizados e 576 em isolamento domiciliar.