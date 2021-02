Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 16:00 | Atualizado 12/02/2021 16:10

PORCIÚNCULA - A Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, realizará nesta sexta-feira (12/02), o 1º Carnaciúncula online, uma live de carnaval, revivendo as maiores marchinhas, ao som da Banda Amigos da Cultura. Todos os músicos abraçaram a ideia e se apresentam no evento de forma voluntária.De acordo com a secretária Bruna Folly é importante não deixar passar em branco essa tradicional data. “Porém, o objetivo maior é que todos fiquem em casa nesta pandemia, e possam aproveitar e curtir o Carnaval junto com suas famílias”, disse .A transmissão do Carnaciúncula online será transmitida a partir das 20h pelo Facebook Porciúncula Ascom pelo link: https://www.facebook.com/cultura.porciuncula/