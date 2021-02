Ação contribui com informações que garante segurança e organização aos pedestres e condutores. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 17:23

ITALVA - Segurança para pedestres, além de melhoria e organização no fluxo de veículos na praça do Relógio, em Italva, no Noroeste Fluminense. Esta realidade está acontecendo por meio de uma ação conjunta da prefeitura com a Guarda Civil Municipal (GCM) que começou a sinalização do estacionamento no local, nesta sexta-feira, 12.



O respeito à sinalização garante um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e pedestres. Essas informações regulamentam o trânsito, advertem os usuários das vias e indicam serviços, sentidos e distâncias. O aposentado Felipe Soares, 65 anos anos, ressalta a importância da população contribuir com o funcionamento desta ação. "Não moro aqui, mas passo quase que diariamente pelo munícipio e por esta praça. Fico feliz pela atitude do prefeito e por ter uma Guarda Municipal zelando e colaborando com isso, mas temos que ter consciência que transeuntes também precisam fazer a sua parte. O esforço e trabalho é conjunto para o bom funcionamento", disse.

Italva é estrategicamente bem localizada, cortada bem ao meio pela BR-356 e faz divisas com Bom Jesus do Itabapoana (42 km), Cambuci (35 km), Campos dos Goytacazes (61 km), Cardoso Moreira (13 km), Itaperuna (41 km) e São Fidélis (45 km) e fica a 345 quilômetros da capital Rio de Janeiro e menos de 100 km das fronteiras com Minas Gerais e Espírito Santo, o que possibilita um grande tráfego de pessoas e automotores no município. Em 2017, a população estimada apontava para 14.723 habitantes.



Sinalização do estacionamento da Praça do Relógio, em Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

