fato foi apresentado à 137ª DP (,Miracema). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 14/02/2021 09:00

MIRACEMA - Um homem de 28 anos e duas mulheres, de 23 e 24, foram surpreendidos com 11 guimbas de cigarro de maconha, certa quantidade de erva seca picada - ainda não divulgada - e 1 papelote de cocaína durante abordagem em automóvel, na RJ-200, rodovia que liga os municípios de Miracema, no Noroeste Fluminense, com a cidade mineira de Palma. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) interceptaram o veículo VW Gol, cor branca, conduzido pelo rapaz em atitude suspeita. Após revista pessoal e no carro foram encontrados os materiais entorpecentes. O trio teria assumido que as drogas eram para consumo próprio. O fato foi apresentado à 137ª DP (,Miracema) onde os envolvidos prestaram depoimento, foram liberados após autuados pelo uso de entorpecente para uso próprio com base no artigo 28 da Lei 11.343/06. O delito não prevê pena de reclusão, mas outras medidas cautelares.