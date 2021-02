Ponte havia quebrado nas mediações de Piuminha, em Calheiros, distrito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, após a passagem de um caminhão, Foto: divulgação/PMBJI

Por Lili Bustilho

Publicado 15/02/2021 14:41 | Atualizado 15/02/2021 16:09

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Foi restaurada a ponte de madeira localizada nas mediações de Piuminha, em Calheiros, distrito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, que cedeu durante a passagem de um caminhão no último fim de semana. De acordo com a prefeitura, em menos de 24 horas, servidores da Secretarias Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos realizaram o reparo completo da ponte, com o apoio dos moradores locais.



Pessoas das proximidades se assustaram ao ver a cena do caminhão tombado na sexta-feira, 12. "Foi um livramento para o caminhoneiro. Deve ter sido uma sensação horrível ser surpreendido com a traseira do caminhão afundando e destruindo a ponte. Graças a Deus que a boleia foi suspensa então não feriu ninguém", disse um aposentado.

Ponte de madeira cedeu com o peso de um caminhão que passava por ela. Foto: divulgação/PMBJI



Ponte restaurada. Foto: divulgação/PMBJI

