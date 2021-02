A SMS tem avançando gradativamente na imunização dos grupos prioritários de acordo com o recebimentos dos lotes da vacina. Foto: reprodução internet

Publicado 16/02/2021 11:03

ITAPERUNA - Com a chegada de mais 840 doses do imunizante CoronaVac, produzido pelo Instituto Butantan de São Paulo, na última quarta-feira, 10, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Itaperuna, no Noreste Fluminense, torna público os nomes e as datas das próximas pessoas acima de 80 anos que serão imunizadas no município.