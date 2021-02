Comunicado cita que a vítima estava na batalha contra a Covid-19, mas, infelizmente, não resistiu as complicações da doença. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/02/2021 12:49

ITAPERUNA - Mais um óbito em decorrência de complicações pelo "novo coronavírus" foi registrado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A prefeitura emitiu uma nota lamentando o falecimento de Iracy da Costa Sgró, mãe da subsecretária de Educação e servidora do município, Maria da Penha Sgró. "Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com seus familiares e amigos e expressa as mais sinceras condolências pela perda", diz um trecho do comunicado. Nas redes sociais, vários secretários do município, conhecidos e amigos deixaram mensagens de conforto aos familiares.