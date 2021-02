O município segue em bandeira laranja. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/02/2021 10:00

SANTO ANTÕNIO DE PÁDUA - A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, confirmou nesta quinta-feira (18/02), mais dois óbitos de moradores em decorrência de complicações da Covid-19 deixando o município com 61 óbitos pela doença. Não foram divulgadas informações sobre sexo e nem idade das vítimas. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado, 34 novos casos do "novo coronavírus" foram confirmados nas últimas 24 horas, elevando para 2.768 o total de infectados desde o início da pandemia. Desse total, 2.638 pessoas já se recuperaram.

A cidade possui 69 casos ativos da Covdi-19 e 52 casos suspeitos que aguardam resultados de exames do laboratório de referência do estado. Onze pessoas estão internadas, sendo seis em hospitais de Pádua e cinco em unidades hospitalares de outros municípios.

A SMS informa que os idosos acima de 75 anos que NÃO estão cadastrados deverão procurar as unidades de Estratégia de Saúde da Família do seu bairro a partir de 22/02, a fim de cadastramento para futura vacinação, portando os seguintes documentos:

• Documento de identificação com foto

• CPF

• Comprovante de residência

• Cartão do SUS

Só serão vacinados os idosos que estiverem cadastrados na unidade de Estratégia de Saúde da Família do seu bairro. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone: (22) 3853-3830 da coord. de Programa de Atenção Básica