De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), há condições favoráveis para temporais; a chuva forte pode ocorrer acompanhada de raios, rajadas de vento e até ocasional queda de granizo. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 19/02/2021 12:07

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso nesta sexta-feira, 19, às 10h20, informando o perigo de fortes chuvas em todas as cidades do Noroeste Fluminense por no mínimo durante as próximas 24 horas. Já o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) às 8h59 comunicou que na área as condições são favoráveis para a ocorrência de pancadas de chuva fortes, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento, e não se descarta eventual queda pontual de granizo.



De acordo com o INMET, há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O site Climatempo informou que a Zona de Convergência do Atlântico Sul - ZCAS - está se organizando sobre o Brasil e nos próximos dias vai provocar bastante chuva em vários estados da Região Sudeste. A previsão é de que as áreas de instabilidade das ZCAS atuem sobre a Região Sudeste do Brasil entre os dias 18 e 21 de fevereiro de 2021. É nesse período que a chuva deve cair mais frequente e volumosa sobre o Espírito Santo, sobre muitas áreas de Minas Gerais e também sobre o Norte do estado do Rio de Janeiro.

Previsão de volumes de chuva - A previsão é de que os maiores volumes de chuva durante a atuação desta ZCAS ocorram sobre o noroeste de Minas Gerais, Grande Belo Horizonte, áreas do Vale do Rio Doce, no centro-sul do Espírito Santo e nas áreas ao Norte/Noroeste do estado do Rio de Janeiro. Em vários locais destas regiões pode chover de 80 a 150mm até o dia 21 de fevereiro, segundo estimativa do modelo de precipitação global GFS.



A região da Zona da Mata Mineira e a região Serrana do estado do Rio de Janeiro também podem ter vários eventos de chuva forte até a próxima segunda-feira, 22 de fevereiro, embora não fiquem dentro da instabilidade mas persistente desta ZCAS.

Instruções dos órgãos:

*Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

*Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

*Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira dados do aviso 4671 - 3 do CPTEC:

Aviso 4671 - 3 do CPTEC Foto: reprodução internet





