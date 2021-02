O Poder Executivo de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, torna público e convida autoridades, representantes de classe e a população em geral. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 22/02/2021 10:30

PORCIÚNCULA - Uma audiência pública será realizada, no dia 26 de fevereiro, com início às 14 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, situada à Rua César Vieira, 105. O ato público servirá para demonstrar e avaliar o cumprimento das Metas Fiscais referentes ao 3º Quadrimestre de 2020, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal.



A assessoria de comunicação da prefeitura, destaca que para minimizar os riscos de contágio do novo coronavírus, os presentes deverão manter-se a 1,5m de distanciamento, usar máscaras e fazer uso de álcool em gel, disponível no local. A audiência também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Câmara Municipal.