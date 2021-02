Há previsão de pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte na cidade pelas próximas 72 horas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/02/2021 13:46

BOM JESUS DO ITABAPOANA - A Defesa Civil Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, órgão ligado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, alerta à população do município e entorno sobre o risco de transbordamento do rio Itabapoana, em virtude das fortes chuvas na bacia do Rio Itabapoana, na Região. Há previsão de pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte na cidade pelas próximas 72 horas.



A orientação aos moradores de áreas ribeirinhas é a de que recolham seus documentos e pertences pessoais e guarde-os em local seguro. O mais prudente é levantar os móveis e procurar abrigo na casa de familiares, amigos ou em pontos de apoio disponibilizados pelo município. Os moradores de áreas de encosta devem ficar atentos ao risco de deslizamento. A orientação é a mesma: procurem abrigo na casa de familiares e amigos, ou nos pontos de apoio. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil por telefone: (22) 99943-0692 ou (22) 3831-1403.