Suspeitos que seriam envolvidos com o tráfico de entorpecentes fugiram deixando um jovem do grupo baleado no local. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/02/2021 18:13

MIRACEMA - Um adolescente de 14 anos foi apreendido após uma ocorrência que terminou em troca de tiros contra a PM, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Na ocasião foram arrecados: 1 revólver calibre 38; 5 munições intactas; 1 munição deflagrada; além de casaco moletom preto; panela; mochila preta; 441 pinos de cocaína; uma porção de cocaína e vasto material para a comercialização das drogas. Agentes do 36° Batalhão de Polícia Militar (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram ao pasto localizado no novo loteamento, atrás de uma escola, verificar informação sobre a possível atuação de envolvidos com o tráfico empacotando drogas para a venda.

Durante diligências, os policiais avistaram cerca de 4 pessoas no meio da mata endolando o material ilícito. Ao perceberem a presença dos militares, os suspeitos teriam fugido efetuando disparos contra a PM que revidou o ataque. Um jovem do grupo foi atingido no braço sendo apreendido pelos agentes e levado até o Posto de Urgência (P.U) de Miracema de onde foi transferido para o Hospital São José do Avaí, em Itaperuna. A Unidade não divulga o estado de saúde dos pacientes. O fato foi apresentado à 136 DP.