ITAPERUNA - Quatro cargas contendo 188 pinos e 10 papelotes de cocaína, além de 70 buchas de maconha forma apreendidas na localidade conhecida como Morro da Torre, no bairro Fiteiro, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) que atuam em duas equipes de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo I e II) junto com o setor "APREV. Metas" da 1 Cia foram à Rua Palmira Ramalho verificar informação que apontava para drogas enterradas, próximo ao campinho de futebol, que teriam sido escondidas por integrantes de uma facção criminosa. Durante buscas foram encontrados, em meio a vegetação, os materiais entorpecentes. O fato foi apresentado à 143ª DP. Continua após vídeo.

"Guardiões do Noroeste" - É a Unidade Policial (UP) comandada pelo tenente-coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. O Batalhão que abrange nove cidades da Região é dividido em quatro Companhias, sendo a 1ª Cia - situada no município sede da corporação - comandada pelo 1º tenente PM Azevedo. A Polícia Militar ressalta que "conta com a participação imprescindível da população no exercício permanente e sistemático de ações que visam identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança, devendo participar através de contato direto com o 190 ou WhatsApp do Disque Denúncia Noroeste pelo (22) 9.9980-1177 trazendo informações que possam auxiliar na elucidação dos delitos ocorridos, bem como contribuir com o mapeamento dos locais com maiores índices de criminalidades e de tráfico de drogas, fomentando a constante readequação do policiamento nas áreas necessárias. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto."