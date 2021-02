Órgão informou ao O DIA que na segunda-feira, 22, o posto de Natividade, no Noroeste Fluminense, estará em funcionamento. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 21/02/2021 16:00

NATIVIDADE - Apesar dos servidores do Detran-RJ estarem em greve, o órgão informou ao O DIA que na segunda-feira, 22, o posto de Natividade, no Noroeste Fluminense, estará em funcionamento para a emissão de Carteira de Identidade 1ª e 2ª Via. A unidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, também está emitindo os documentos, inclusive atendendo moradores de municípios vizinhos, segundo o órgão.



O DIA foi informado também que "Desde que iniciou sua gestão, em outubro, a nova diretoria do Detran.RJ fez uma análise minuciosa e começou a regularizar a situação dos contratos com as terceirizadas. A empresa responsável pelas emissões das carteiras de identidade foi uma destas. Foi feita licitação e o novo prestador, agora devidamente licitado, vem retomando o serviço, após treinamento de pessoal. Em breve, outras unidades do Noroeste Fluminense voltarão a disponibilizar o serviço."

O Departamento de Trânsito do Estado pontua que a Diretoria de Identificação Civil funciona dentro da normalidade. São 34 postos emitindo 1ª e 2ª vias de identidade, sendo no Noroeste do Rio apenas o situado em Natividade que voltará no dia 22.

Identificação civil:

- emissão de 1ª e 2ª via

- retirada de identidade

- renovação de identidade

- carteira de identidade social

- comunicação de extravio, roubo ou furto

- certidão de identificação civil

Em nota, o Detran afirmou que a greve está impactando "diretamente a população, afetando serviços de identidade, habilitação e veículos, que já estão com demanda reprimida por conta da pandemia. Afeta, inclusive, os mutirões, que já atenderam mais de 80 mil pessoas aos sábados".



Sobre a paralisação, o órgão disse que a "administração do Detran mantinha reuniões semanais com o sindicato. Na última delas, no dia 12 de fevereiro, foi acertado, inclusive, um cronograma com as datas para cuidar de cada solicitação".

Pedido de melhores condições de trabalho



"Um dos principais motivos dessa greve é a falta de estrutura que viemos tendo ao longo dos anos e algumas medidas que deveriam ter sido tomadas durante a pandemia da Covid-19, como os EPIs que não foram distribuídos para nós servidores", disse o vice-presidente do Sindicato dos Servidores do Detran-RJ (Sindetran) Agenor Rodrigues.

"Nós não temos reposição inflacionária prevista pela lei, tem também a questão da progressão que nós não estamos recebendo e a falta de estrutura não permite que a gente dê um atendimento melhor ao servidor. Se você chegar numa área de exame hoje, faltam banheiros químicos. Em alguns postos de atendimento faltam equipamentos de EPIs para que o agente possa dar um atendimento com mais qualidade ao usuário", completou Agenor.