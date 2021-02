Informação falsa! Foto: divulgação/PMBJI

Por Lili Bustilho

Publicado 21/02/2021 14:00

BOM JESUS DO ITABAPOANA - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, alerta que está circulando em redes sociais um calendário de vacinação contra a Covid-19 que diz que a imunização estará disponível a partir de 1º de março para grupos de idosos de 74 anos ou menos. Trata-se de uma informação falsa.