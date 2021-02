A ocorrência foi apresentada à 143ª DP (Itaperuna), Central de Flagrantes. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/02/2021 07:30

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Três homens e três mulheres foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas, neste domingo, 21, no bairro Asa Branca, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia, comandados pelo tenente Patrick, cumpriram mandados de busca e apreensão em três residências na Rua Anacleto Teixeira Borges. No primeiro imóvel foram arrecadados 634 sacolés de cocaína; 01 revólver Rossi calibre 32 com 04 munições intactas; 05 buchas de maconha; 08 pedras de crack e 09 sacolés de cocaína. Na segunda casa foram encontrados 173 sacolés de cocaína. Já no terceiro domicílio foram apreendidos 243 buchas de maconha e R$ 300. A ocorrência foi apresentada à 143ª DP onde os seis envolvidos foram autuados com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, ficando presos a disposição da justiça.