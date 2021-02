Apreensão de ois tabletes de maconha, totalizando 419,82g. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/02/2021 11:30

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Dois homens foram presos por tráfico e associação ao tráfico de drogas interestadual, no bairro Branco, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) montaram um cerco policial na Rua Boanerges Silveira para verificar informações que apontavam para duas pessoas trazendo drogas do estado do Espírito Santo para o município. Os suspeitos foram localizados e revistados, nada de ilegal foi encontrado. Em seguida, a dupla indicou onde estavam dois tabletes de maconha, totalizando 419,82g. A dupla permaneceu presa à disposição da Polícia Civil.