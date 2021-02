O Zé da Vaga traz oportunidades de trabalho e de estágio reprodução da internet

Por Lili Bustilho

Publicado 23/02/2021 12:00

ITALVA - Um dos desafios do jovem no mercado de trabalho é encontrar uma primeira oportunidade de emprego que respeite o fato dele não ter experiência e ser uma pessoa em desenvolvimento. Por isso, foram criados programas para jovem aprendiz sustentados por lei com o intuito de contribuir como solução para um cenário atual desafiador para a juventude e promover a evolução da força de trabalho no Brasil. A Prefeitura de Italva, no Noroeste Fluminense, numa parceria da Secretaria Municipal de Educação com o CIEE ( Centro de Integração Empresa - Escola), informa que há vaga de estágio para Jovem Aprendiz no município.



De um lado, os jovens estudantes têm a oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e a chance de desenvolverem habilidades para entrarem no mundo corporativo. Do outro lado, os empresários colaboram ativamente com a formação de futuros profissionais, difundindo os valores e cultura de sua empresa para esses jovens.

Requisitos para os candidatos:

*Ensino médio completo;

*Idade de 18 a 21 anos;

*Documentação completa: RG, CPF, Carteira de Trabalho;

*Preferencial para quem está cursando o Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis ou Economia, do 1º ao 3º período.

*Interessados enviar o currículo para:

[email protected]

Aprendiz é o jovem que estuda e trabalha, recebendo também capacitação específica na área em que está empregado. O programa Jovem Aprendiz é um projeto do governo federal para incentivar empresas a desenvolverem programas de aprendizagem para jovens e adolescentes, entre 14 e 24 anos. A iniciativa é fruto da Lei nº.10097/2000 da Aprendizagem.

