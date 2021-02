Suspeito permaneceu preso até ser transferido ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 23/02/2021 10:39 | Atualizado 23/02/2021 10:46

ITAPERUNA - Um jovem de 21 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas durante uma ação do 29° Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) realizada em dois endereços, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Agentes que atuam na 1ª Cia nas equipes equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo 1 e 2) foram verificar informações sobre uma pessoa armada no bairro Cidade Nova. Durante buscas em uma residência foram apreendidos, no quarto do suspeito, uma pistola da marca Taurus de calibre 38, 15 munições de calibre 380 e um carregador. Dando sequência a diligência, os militares foram à Rua Luiz Chiarello, parte alta do bairro Cehab, sendo encontrados em uma área de mato 25 pinos de cocaína e 38 buchas de maconha. O fato foi apresentado pelos policiais subtenentes S. Freitas e Tiradentes; sargentos A. Paixão e Fernando Guedes; Cabo De Oliveira, Aristides e Aleixo à 143ª DP onde o rapaz permaneceu preso até ser transferido ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.



"Tribunal do tráfico" - No último fim de semana, o 29° BPM teve acesso a vários vídeos divulgados em uma rede social mostrando supostos traficantes espancando dois jovens por possível briga entre facção criminosa. Após levantamento de informações, a PM teria percebido por meio das imagens que a arma apreendida teria sido utilizada no possível "Tribunal do tráfico". Outras ocorrências foram realizadas com suspeitos por envolvimento neste caso.