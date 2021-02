Ponte da Rua Prefeito Ivon Chein Mansur está com um trecho isolado para manutenção. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 23/02/2021 12:26

PORCIÚNCULA - O acesso a cidade de Porciúncula no Noroeste Fluminense, encontra-se normalizado, após a pior enchente vivenciada pela população. A prefeitura informou que a ponte da Rua Prefeito Ivon Chein Mansur, principal via de acesso, está com um trecho isolado para manutenção, após um buraco aberto pelas cheias, porém permite passagem. O Rio Carangola mais uma vez superou o nível dos anos anteriores, atingindo a cota máxima de 8,40m às 21 horas do dia 20, levando o prefeito de Porciúncula, Leonardo Paes Barreto Coutinho, a assinar o decreto 2.009/2021 que declara estado de emergência na cidade por conta da cheia. Foram mais de 8.500 pessoas atingidas pelas cheias, e teve 126 pessoas desabrigadas e 3.100 pessoas desalojadas.



Prédios municipais também sofreram alagamentos, como a Prefeitura, a Câmara, a Unidade Mista de Saúde, PSFs, Secretaria de Promoção Social, entre outros. Os principais bairros afetados foram Ilha, Operário, João Clóvis Breijão, João Francisco Braz, Centro e Nossa Senhora da Penha.

SOS Porciúncula - O Rotary Club de Porciúncula está arrecadando produtos de limpeza para as famílias atingidas pela enchente que assolou a população. As entregas devem ser feitas das 9h ás 17h, no salão da Emiliane Bizarro, no bairro Operário. Doações ainda podem ser feitas por meio da tesouraria do Rotary Club com depósito:

Banco do Brasil

Agência: 2483-X

Conta corrente: 15334-6

Marcos Areal Folly

CPF: 091424557-07

Reduzir desperdício de água - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) solicita que a população economize água ao máximo. Com a lavagem das casas e calçadas, o reservatório da Cedae não está conseguindo encher para distribuir água para áreas mais altas.