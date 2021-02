Suspeito acabou sendo autuado em flagrante e ficará à disposição da justiça no sistema prisional. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 23/02/2021 14:30

VARRE-SAI - Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante após supostamente ter golpeado com um facão um homem de 30 anos, no bairro Santa Terezinha, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. O motivo do desentendimento que terminou em tentativa de homicídio ainda não foi divulgado. A vítima foi socorrida inicialmente ao Posto de Urgência Municipal e depois, transferido ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, onde permaneceu internado. O suspeito foi detido por policiais do 29º BPM e apresentado ao plantão da 143ª DP (Itaperuna) onde acabou sendo autuado em flagrante e ficará à disposição da justiça no sistema prisional.