Ação do 29° BPM no bairro Niterói, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 23/02/2021 15:43

ITAPERUNA - Um homem de 35 anos foi surpreendido com um simulacro de arma de fogo, no bairro Niterói, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM foram à Rua Antônio Carlos da Silva verificar informação que apontava para motoboys sendo assaltados por uma pessoa amada. Após buscas na residência do envolvido, que teria autorizado a ação a réplica foi encontrada. O fato foi apresentado à 143ª DP onde o caso foi registrado como fato atípico e o homem liberado, após prestar depoimento. O material ficou apreendido.