Segue a campanha de imunização contra o coronavírus. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 01/03/2021 11:30

ITAPERUNA - Os idosos com 87 anos ou mais, moradores de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) mais próximas de suas residências, nesta terça-feira, 02, de 9h as 14h, para serem imunizados contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue a campanha de vacinação na cidade. Para receber a dose é necessária a apresentação de um documento de identidade, CPF, Cartão Nacional do SUS ou um comprovante de residência.

A pasta informa que está cumprindo com todas as determinações da Justiça e seguindo com o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19.