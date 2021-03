O fato foi apresentado à 143ª DP, Central de Flagrantes. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/03/2021 12:24

PORCIÚNCULA - Um jovem de 21 anos foi preso por furto a residência em Porciúncula, no Noroeste Fluminenses. Policiais do 29º BPM foram à zona rural do município e localizaram o suspeito na casa do pai dele. O rapaz teria confessado ter cometido o crime com o objetivo de pagar dívida com traficante. Durante buscas, os agentes recuperaram uma espingarda, televisor, pistola de pressão, outros pertences e encontraram ainda 14 pinos de cocaína. O fato foi apresentado à 143ª DP, Central de Flagrantes. Além do furto, o envolvido também responderá por posse e uso de droga. Ele permaneceu à disposição da Polícia Civil.