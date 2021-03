Fato apresentado ao plantão da 143ª DP. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 01/03/2021 12:34

SÃO JOSE´DE UBÁ - Um homem de 30 anos, suspeito por ter descumprido medida protetiva, foi preso em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM que atuam no projeto “Patrulha Maria da Penha” foram acionados por uma mulher de 35 anos relatando que estava internada no hospital municipal quando se deparou com o ex-companheiro em pé ao lado de seu leito. De acordo com a vítima, por determinação da justiça, ele está proibido de se aproximar dela. Ela gritou por socorro e assustado, o envolvido deixou o local, mas acabou localizado pelos militares pouco depois, apresentado ao plantão da 143ª DP, autuado em flagrante e transferido ao sistema prisional, já que o crime é considerado inafiançável.