O fato foi apresentado à 148ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/03/2021 12:45

ITALVA - Um adolescente de 17 anos, foi apreendido com dois pinos e dois papelotes de cocaína, além de uma réplica de submetralhadora, no bairro Alto da Boa Vista, em Italva, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) durante patrulhamento de rotina abordaram o jovem na Rua Zilto Pereira de Souza. O suspeito teria tentado se desfazer do simulacro lançando o objeto em uma área de mato. De acordo com denúncias, ele seria envolvido com o tráfico de drogas. Foi feito contato com a mãe dele e o caso seguiu para a 148ª DP. O rapaz foi liberado após o registro de ocorrência.