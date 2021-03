Apreensão na Rua Valdir Macedo. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/03/2021 13:00

ITAPERUNA - Uma ação policial realizada no Morro do Cristo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, apreendeu 84 papelotes e 1.050 pedras de cocaína. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 1ª Cia receberam informações sobre entorpecentes escondidos na Rua Valdir Macedo e iniciaram as buscas. Durante as diligências, foi encontrado o material que após encaminhado à perícia totalizou 168 gramas de crack e 245 gramas de cocaína. O provável dono das drogas não havia sido localizado até o fechamento desta reportagem.